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ننشر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في القمة

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، على تشكيل الفريق، استعدادًا لمواجهة الأهلي، اليوم الأحد، ببطولة الدوري العام.

ومن المتوقع أن يتضمن التشكيل كلا من :

عماد السيد فى حراسة المرمى

 الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز. الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن

عمر السعيد فى خط الهجوم

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  الجدير بالذكر أن قائمة الزمالك المتواجدة في مدينة برج العرب جاءت كالتالي :

 حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد

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