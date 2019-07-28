ننشر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في القمة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، على تشكيل الفريق، استعدادًا لمواجهة الأهلي، اليوم الأحد، ببطولة الدوري العام.

ومن المتوقع أن يتضمن التشكيل كلا من :

عماد السيد فى حراسة المرمى

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز. الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن

عمر السعيد فى خط الهجوم

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الجدير بالذكر أن قائمة الزمالك المتواجدة في مدينة برج العرب جاءت كالتالي :

حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد