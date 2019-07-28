لوران بلان يقترب من تدريب منتخب المغرب

اقترب المدير الفرنسي لوران بلان، من تولي مهمة القيادة الفنية لمنتخب المغرب، خلفًا لمواطنه هيرفي رينارد.

وكان هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، قام بتقديم إستقالته من تدريب المنتخب عقب توديع بطولة كأس الأمم الافريقية 2019، من

دور الستة عشر على يد المنتخب البنيني.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن لوران بلان اصبح قريب من تولي قيادة الجهاز الفني لأسود الأطلسي، وأن الإتحاد المغربي لكرة القدم، سيقوم

بإعلان تولي بلان قيادة منتخب المغرب، قبل عيد الأضحى المبارك.

بدأ لوران بلان مسيرته كمدير فني بعام 2007 مع فريق بوردو، ثم تولى الإدارة الفنية للمنتخب الفرنسي، والذي تمكن من قيادته إلى ربع نهائي أوروبا 2012.

كما قاد فريق باريس سان جيرمان لمدة ثلاثة مواسم منذ عام 2013 حتى 2016.