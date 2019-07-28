الترسانة يخسر امام خور فكان الاماراتي وديا

خسر فريق الترسانة امام خور فكان الإماراتي بهدف نظيف وديا بملعب الترسانة استعدادا لإنطلاق دوري القسم الثاني. الثاني. ويعسكر الفريق الاماراتي في مصر حتى 6 أغسطس المقبل ،ويسعى علاء ميهوب المدير الفني للترسانة لتحقيق حلم جماهير"الشواكيش" بالصعود للدوري الممتاز .

كان فريق الترسانة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة علاء ميهوب المدير الفني للترسانة لتحقيق حلم جماهير"الشواكيش" بالصعود للدوري الممتاز .كان فريق الترسانة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة

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