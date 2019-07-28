مياه البحيرة يضم لاعب المراغة استعدادا لدوري القسم الثالث

تعاقد نادي مياه البحيرة مع لاعب المراغة عيد ماضي لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثالث . جاء التعاقد مع اللاعب فى صفقة انتقال حر ولمدة موسمين بعد ان فسخ نادى المراغة تعاقده مع اللاعب بعد موسم واحد بالتراضي . مع اللاعب بعد موسم واحد بالتراضي . وجاء ذلك لرغبة عيد في الرحيلlموجها الشكر لمجلس إدارة نادى المراغة على السماح له بالرحيل .

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