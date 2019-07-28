شاهد.. إصابة مرعبة لنجم ستوك سيتي

تعرض المدافع ريان شاوكروس، لاعب فريق ستوك سيتي الإنجليزي، لإصابة مرعبة خلال مباراة ودية، لفريقه أمام ليستر سيتي اليوم السبت. ليستر سيتي اليوم السبت. واثناء قيام اللاعب بالإنزلاق لتشتيت الكرة من أمام لاعب ليستر، لتتعرض ساقه اليسرى لإصابة بالغة، استدعت تدخل سريع من رجال الإسعاف، قبل أن يغادر الملعب محمولاً للمستشفى. من أمام لاعب ليستر، لتتعرض ساقه اليسرى لإصابة بالغة، استدعت تدخل سريع من رجال الإسعاف، قبل أن يغادر الملعب محمولاً للمستشفى. شاهد الفيديو:

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