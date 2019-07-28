4 وديات للمصرى فى المرحلة الثالثة من الإستعدادات للموسم الجديد

أنهى اللواء ياسر سالم المدير الإدارى بالنادى المصرى البورسعيدي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال الإتفاق على إقامة أربع مباريات ودية للفريق.

وذلك خلال المرحلة الثالثة لفترة

إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد، والتى تقام بالإسماعيلية ، حيث سيلتقي المصري في أولى مبارياته مع الإسماعيلى ثم فريق نادي مصر الوافد الجديد على الدوري الممتاز، ويخوض الفريق ثالث ودياته أمام الإنتاج الحربي في التاسع من أغسطس المقبل.

ويختتم الفريق مبارياته الودية بالمرحلة الثالثة، بمواجهة فريق التقدم أحد أندية الدرجة الثانية بالمملكة العربية السعودية في العاشر من أغسطس المقبل.