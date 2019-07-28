اللجنة الأوليمبية تهنئ منتخب شباب اليد بعد الوصول لنصف نهائي المونديال

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بيانا رسميا، لتهنئة منتخب مصر للشباب لكرة اليد، بعد وصوله إلى نصف نهائي مونديال اليد، على الرغم من تلقيه الهزيمة من نظيره الفرنسي.

وقالت اللجنة عبر بيانها :

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، كل التحية والشكر للمنتخب المصرى لكرة اليد للشباب، على الأداء المشرف والبطولى طوال منافسات بطولة العالم للشباب بأسبانيا، ونجاحهم بأداء بطولي فى الوصول إلى الدور قبل النهائى لملاقاة بطل العالم منتخب فرنسا بعد تخطيهم للعديد

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من العقبات تمثلت فى الفوز بسبعة مباريات متتالية كرقم قياسى جديد للفراعنة، متفوقين على جميع الدول المشاركة ومنهم فرنسا نفسها والتى هزمت فى دورى المجموعات امام المنتخب المصرى بفارق خمسة أهداف كاملة.

ورغم عدم محالفة الحظ لفراعنة كرة اليد المصرية، وخسارتهم للمبارة بفارق هدفين فقط، إلا أنهم يستحقون كل التحية والتقدير على الروح القتالية لأخر لحظة فى المباراة فى سعياً لاسعاد الشعب المصرى العظيم .

ولا يسعنا أن ننسى جهود مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، وعلى رأسه المهندس هشام نصر، الذى لم يدخر جهداً من أجل تذليل كافة العقبات لمنتخب الشباب، وكذلك دعمهم لمنتخب الكبار الذى سيشارك فى دورة الالعاب الافريقية بالمغرب خلال شهر أغسطس المقبل، ونحن على يقين بقدرتهم على حصد الميدالية الذهبية كخطوة فى طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد ذلك خلال المشاركة فى البطولة الافريقية لكرة اليد بتونس.

واللجنة الاولمبية المصرية تدعم هذا المنتخب الواعد للوصول للمنافسة على الفوز ببطولة كأس العالم القادمة بمصرنا الغالية 2021، كجزء من دعمها لكافة الالعاب الجماعية والفردية، وهو ما ستعمل عليه اللجنة الاولمبية فى ظل المساندة الكاملة وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزة الدولة.