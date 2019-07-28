رسميًا.. سانت إتيان يتعاقد مع رياض بودبوز

أعلن نادى سانت ايتان الفرنسي، اليوم السبت عن تعاقده مع الدولي الجزائرى رياض بودبوز، لاعب وسط نادى ريال بيتيس الاسباني، لمدة 3 مواسم.

وتحدث بودبوز للموقع الرسمي للنادي الفرنسي قائلاً "أنا سعيد للغاية وفخور بشدة بالتوقيع لسانت إيتيان، والذي يعد أحد أكبر

الأندية في فرنسا، وأشعر بأنني جاهز لأكون جزءا من هذه المجموعة".

وكان اللاعب الجزائرى قد انضم إلى ريال بيتيس فى عام 2017 وخاض معه 41 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف، قبل أن

يتم إعارته إلى سيلتا فيجو في يناير الماضي حيث خاض معه 11 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

يذكر أن رياض بودبوز لم يتم استدعاؤه من قبل المدير الفنى للمنتخب الجزائري جمال بلماضى، فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، التي أقيمت في مصر وفاز بلقبها منتخب بلاده على حساب منتخب السنغال بهدف دون رد .