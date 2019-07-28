ليفربول يحدد موعد عودة محمد صلاح إلى التدريبات استعدادا للموسم الجديد

اعلن نادى ليفربول الانجليزي عن الموعد النهائي لعودة لاعبيه، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، وأليسون بيكر الى تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.
ونشر نادى ليفربول بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني، أكد فيه عودة الثلاثىمحمد صلاح و روبيرتو فيرمينو وأليسون بيكر إلى تدريبات الفريق في فرنسا عصر يوم الاثنين القادم.
وتطير بعثة ليفربول إلى مدينة إيفيان الفرنسية، لاستكمال مشوارالفترة التحضيرية لبطل أوروبا استعداداً للموسم الجديد.
وينطلق موسم ليفربول بمواجهة مانشستر سيتي يوم الرابع من شهر أغسطس القادم على ملعب ويمبلي للمنافسة على الدرع الخيرية، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة نوريتش سيتي يوم الجمعة 9 اغسطس من نفس الشهر.
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