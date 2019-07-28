تعرف على نتائج منتخب القوس والسهم في بطولة التحدي

توجهت أمس بعثة منتخب مصر للقوس والسهم إلى سويسرا، للمشاركة فى المعسكر التدريبى الخارجى المغلق بمركز التدريب المتميز التابع للاتحاد الدولى للقوس والسهم، وذلك إعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس ٢٠١٩ والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. وقد شارك المنتخب فور وصوله اليوم فى بطولة التحدى للقوس والسهم المرحلة الثانية بمركز التميز التابع للاتحاد الدولى للقوس وقد حقق النتائج التالية: للقوس والسهم المرحلة الثانية بمركز التميز التابع للاتحاد الدولى للقوس وقد حقق النتائج التالية: حصل اللاعب يوسف طلبة على المركز الأول على مسافة ٧٠م قوس Advertisements أولمبي أولمبي وحصل اللاعب شريف أشرف على المركز الثانى على مسافة ٧٠م قوس أولمبي أولمبي كما حصدت السيدات الثلاث مراكز الأولى حيث حصلت اللاعبة ريم منصور على المركز الأول على مسافة ٧٠م قوس أولمبي كما حصلت اللاعبة أمل إسماعيل على المركز الثانى على مسافة ٧٠م قوس أولمبي وحصلت اللاعبة ميرا أكرم على المركز الثالث على مسافة ٧٠م قوس أولمبي أولمبي كما حصلت اللاعبة أمل إسماعيل على المركز الثانى على مسافة ٧٠م قوس أولمبي وحصلت اللاعبة ميرا أكرم على المركز الثالث على مسافة ٧٠م قوس أولمبي كما حقق كل من اللاعب على هانى واللاعبة ميرا أكرم على المركز الثالث فرق مختلط.

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