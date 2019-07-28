منتخبنا الوطني يتوجه إلى العراق للمشاركة في بطولة غرب آسيا يمن شباب نت - متابعات الأحد, 28 يوليو, 2019 - 01:04 صباحاً [ بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة آسيا ] غادر مساء السبت منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم متوجهة إلى العراق للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة.



وتنطلق البطولة بعد يومين ويلعب منتخبنا الوطني ف ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، فلسطين والعراق وسوريا ولبنان.



غادر المنتخب من مطار عدن الدولي بعد الانتهاء المعسكر الاعدادي للبطولة الذي اقيم في مدينة المكلا استمر لمدة 12 يوماً تم خلالها استدعاء 33 لاعبا، واختار منها الجاهز الفني القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعباً.



وسيفتتح منتخبنا الوطني مبارياته بمواجهة منتخب فلسطين يوم الاثنين القادم الساعة العاشرة والنصف مساء. كلمات مفتاحية :

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