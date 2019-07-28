أياكس أمستردام يتوج بكأس السوبر الهولندي للمرة التاسعة

توج فريق أياكس أمستردام، السبت، بلقب كأس السوبر الهولندي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، بالتغلب على آيندهوفن بهدفين دون رد.



قدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول، رغم التقدم المبكر لأياكس أمستردام بهدف عن طريق الدنماركي كاسبر دولبيرغ في الدقيقة 1 من زمن اللقاء.



وجاءت البداية سريعة في الشوط الثاني، عن طريق أياكس الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر دالي بليند في الدقيقة 53 من زمن المباراة.



بعد الهدف الثاني لأياكس، ضغط آيندهوفن بقوة من أجل تقليص الفارق والعودة في النتيجة، ولكن نجح أياكس بالخروج من اللقاء بفوز ولقب جديد يضاف له.



ويعد آيندهوفن أكثر من توج بلقب السوبر الهولندي في 11 مناسبة سابقة أخرها عام 2016، فيما كان وصيفًا في 2018، يليه أياكس بـ 9 ألقاب. المصدر: وكالات

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