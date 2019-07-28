رياضة | عادل جمعة: إنضمامي جاء سريعا لـ"بن قردان التونسي" .. هدفي الظهور القوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل جمعة: إنضمامي جاء سريعا لـ"بن قردان التونسي" .. هدفي الظهور القوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى محمد عادل جمعة لاعب فريق اتحاد بن قردان التونسي، ان يظهر بمستوى طيب في أولى تجاربه الاحترافية.

وقال عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " انضمامي للفريق التونسي جاء بشكل سريع، لم تأخذ الاجراءات وقت كبيراً.