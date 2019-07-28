رياضة | ٦ أكتوبر يضم لاعب الأهلى الأسبق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٦ أكتوبر يضم لاعب الأهلى الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادى ٦ أكتوبر أحد أندية القسم الثالث فى الحصول على خدمات لاعب وسط الأهلى الأسبق عبدالحميد شبانة لمدة موسم واحد.

عبدالحميد شبانة صاحب ال٣٣ عاما سبق وأن مثل أندية من ف، والأهلى و غزل المحلة والإسماعيلى، وأبي صقل، وخاض تجربة إحترافية قصيرة بفريق تشرشل برازرز الهندى.

اللاعب كان قد قرر الإعتزال قبل أن ينجح مسئولى ٦ أكتوبر فى إقناعه بالعدول عن قراره والعودة مجددا لممارسة كرة القدم بالفريق الأول بالنادى والذى يقوده فنيا أحمد عبدالغني لاعب حرس الحدود السابق .