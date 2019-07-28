رياضة | حرشه يحصل على مستحقاتة عقب فسخ تعاقدة مع المنيا

قام مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر بفسخ التعاقد مع اللاعب محمود حرشه، بناءا على طلب سمير كمونه المدير الفني قبل انطلاق الموسم الجديد للممتاز ب 2019\2020 .

وفي تصريحاته للفجر قال حرشه بأن الفريق قام بفسخ التعاقد معه، لعدم الحاجة الى جهوده، بالتراضي مع مجلس الاداره كما حصول علي 12.5 في الميه من قيمه العقد.

ويذكر أن نادي المنيا قد تعاقد مع اللاعب محمود حرشه في منتصف الموسم الماضي قادما من نادي طوخ.