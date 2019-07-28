رياضة | حمادة عبد اللطيف: لا بديل عن فوز الزمالك بمباراة القمة .. "ضربتين في الراس توجع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة عبد اللطيف: لا بديل عن فوز الزمالك بمباراة القمة .. "ضربتين في الراس توجع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، على اهمية فوز الابيض غد الأحد على الاهلي بمباراة القمة في ختام مباريات الدوري العام.

وقال عبد اللطيف خلال حوار لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " الزمالك هو من فرط في الدوري .. والفوز علي الأهلي أقل ترضية للجمهور".

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