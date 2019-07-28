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رياضة | حمادة عبد اللطيف: لا بديل عن فوز الزمالك بمباراة القمة .. "ضربتين في الراس توجع"

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أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، على اهمية فوز الابيض غد الأحد على الاهلي بمباراة القمة في ختام مباريات الدوري العام.

وقال عبد اللطيف خلال حوار لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " الزمالك هو من فرط في الدوري .. والفوز علي الأهلي أقل ترضية للجمهور".

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وأردف: لابد ان يتغير تفكير خالد جلال، اهم شىء ان لا نخسر غدا، "ضربتين في الراس توجع ، لازم نلعب على المكسب".

وتابع : أيمن حفني لابد وان يتواجد منذ بداية المباراة، وان يتم غلق منتصف الملعب امام لاعبي الاهلي بثلاثة لاعبين من الأبيض.

واتم كلماته : أراها مباراة "أعصاب"، من يملك الثبات الانفعالي والهدوء سيفرض سيطرته، اتمنى ان تتحلى المباراة بالروح اولاً، "كلنا مصريين"

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