رياضة | نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم السبت 27-7-2019: الزعيم يستقر على الرباعي الأجنبي في قائمته الآسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم السبت 27-7-2019: الزعيم يستقر على الرباعي الأجنبي في قائمته الآسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم السبت العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها استقرار الزعيم على الرباعي الأجنبي في قائمته الآسيوية، والأصابات تضرب منافس الهلال قبل موقعته الآسيوية.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم السبت الموافق 27-7-2019 كالتالي:

الهلال يستقر على الرباعي الأجنبي في قائمته الآسيوية

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن رباعي الفريق الأجنبي في قائمة الفريق النهائية لدوري أبطال آسيا.

وقام رازافان بادخال البيروفي أندريه كاريلو بدلاً من البرازيلي كارلوس إدواردو، ضمن رباعي الأجانب المشارك في البطولة الآسيوية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن كاريلو حل بديلاً لإدواردو في القائمة الآسيوية، وجاء رباعي الأجانب كالتالي، البيروفي كاريلو، الإيطالي سباستيان جيوفينكو، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

والجدير بالذكر أن الهلال تنتظره مباراة قوية أمام مواطنه الأهلي، يوم 6 أغسطس المقبل، في إطار ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

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الأصابات تضرب منافس الهلال قبل موقعته الآسيوية

أكدت تقارير صحفية صباح اليوم، بأن أهلي جدة قد تعرض لصدمة قوية، وذلك بعد الإعلان عن إحتمالية غياب الثنائي "سعيد المولد" وزميله "دجانيني تافاريس" عن مباراة الذهاب في دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال.

وأوضحت التقارير، بأن الثنائي "المولد وتافاريس" قد تعرضا لإصابات عضلية قد أبعدتهما عن المشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يزيد من إحتمالة غياب الثنائي عن مباراة الهلال التي تقام الأسبوع المقبل على استاد الجوهرة في مدينة الملك عبد الله بجدة.

ويذكر بأن المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي "برانكو إيفانكوفيتش" 4 لاعبين أجانب لضمهم للقائمة الآسيوية، وهم السوري عمر السومة، والرأس أخضري "تافاريس"، والبرزيلي "جوزيف دي سوزا"، والمحترف البوسني إلفيس ساريتش.

الشارقة الإماراتي يخطف صفقة الهلال المنتظرة

أعلن نادي الشارقة بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم في الموسم الماضي، عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب "ريكاردو جوميز" مهاجم الرأس الأخضر، ونادي بارتيزان بلجراد الصربي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ليبدا اللاعب مشواره مع الفريق في الموسم الجديد.

يذكر بأن اللاعب "ريكاردو جوميز" كان مطلوب من قبل إدارة نادي الهلال، والتي تفاوضت مع اللاعب في الفترة الأخيرة بحسب التقارير الإعلامية، ولكن يبدو بأن نادي الشارقة كان أكثر جدية في المفاوضات وخطف اللاعب من بين أنياب الزعيم.

وتحدث نادي الشارقة في بيان رسمي له عبر حسابه على موقع تويتر، حول قصة إنتقال اللاعب ريكاردو جوميز قائلًا: "نادي الشارقة يظهر بخدمات ريكاردو جوميز، أحد هدافي الدوري الصربي وهداف منتخب الرأس الأخضر وهداف بطولة الدوري البرتغالي سابقًا".