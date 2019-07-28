رياضة | نتيجة قرعة البطولة العربية (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة قرعة البطولة العربية (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت أمس السبت قرعة البطولة العربية للموسم الجديد، والتى أقيمت في العاصمة المغربية "الرباط"، فى البطولة الجديدة تحت تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية العربية".

هناك دور تمهيدي بمجموعتين يصعد من كل مجموعة فريق واحد وهم :-

(الزوراء العراقي - الرفاع البحريني - اتحاد طنجة المغربي - بطل الصومال) في المجموعة a

(البنزرتي التونسي – الساورة الجزائري – بطل جيبوتي – بطل جزر القمر) في المجموعة b

مباريات دور ال32 بالبطولة العربية (الذهاب على ملاعب الفرق الأولى)

أولمبيك أسفي المغربي * المتأهل من مجموعة a

المتأهل من مجموعة b * الشباب السعودي

العربي الكويتي * الاتحاد السكندري (الذهاب في الكويت والعودة في الإسكندرية)

الإسماعيلي * أهلي بني غازي الليبي (الذهاب بالإسماعيلية والعودة في ملعب الفريق الليبي سواء تونس أو مصر أو غير ذلك)

الرجاء المغربي * هلال القدس الفلسطيني

الكويت الكويتي * الشرطة العراقي

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النجمة اللبناني * الترجي التونسي

المولودية الجزائري * ظفار العماني

العهد اللبناني * اتحاد جدة السعودي

شباب قسنطينة الجزائري * المحرق البحريني

القوة الجوي العراقي * السالمية الكويتي

شباب الأردن * النجم الساحلي

الجيش السوري * نواذيبيو الموريتاني

المريخ السوداني * الوداد المغربي

النصر العماني * الجزيرة الإماراتي

الوصل الإماراتي * الهلال السوداني

الاتحاد العربى لكرة القدم حدد الفترة من 20 أغسطس إلى السادس من أكتوبر المقبلين لإقامة مباريات الدور الأول، بينما تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 18 – 30 أكتوبر المقبل.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ 6 ملايين دولار ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.