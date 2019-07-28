رياضة | أرقام مميزة تزين مسيرة فيرنانديز صفقة مانشستر يونايتد

يقترب نادي مانشستر يونايتد من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوفه حيث بات على مقربة من ضم برونو فيرنانديز وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد بات قريباً جدًا من التوصل لإتفاق مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع برونو فرنانديز مقابل 62 مليون يورو.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام فيرنانديز صفقة مانشستر يونايتد المحتملة:

1- برونو فيرنانديز من مواليد البرتغال في سبتمبر 1994 أي يبلغ من العمر "24 عاماً" ويجيد اللعب كمهاجم ثاني.

2- تدرج فيرنانديز في ناشئي نادي بوافيشتا منذ 2007 ثم لعب مع نوفارا الإيطالي 2012 وبعدها مثل أودينيزي وسامبدوريا وانتقل في صيف 2017 إلى سبورتينج لشبونة.

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3- عقد فيرنانديز مع سبورتنج لشبونة ممتد حتى يونيو 2023.

4- جذب فيرنانديز أنظار مسؤولي مانشستر يونايتد بعد مستواه المميز بالموسم المنصرم 2018/2019.

5- وخاض مع فريق خلال الموسم الماضي 53 مباراة بمختلف البطولات وسجل 32 هدفاً وصنع 18 هدفاً.

6- كما أن فيرنانديز مثل منتخب البرتغال في مختلف الفئات السنية ولعب مع المنتخب الأول منذ 2017 ما يقرب من 12 مباراة وسجل هدفاً.

7- وخاض فيرنانديز مع الأندية التي لعب لها 273 مباراة بمختلف البطولات وسجل 73 هدفاً وصنع 56 هدفاً.