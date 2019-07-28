رياضة | تفاصيل عرض بيراميدز لخطف محمد عواد من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض بيراميدز لخطف محمد عواد من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع نادي الإسماعيلي للتعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأصفر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ويسود حالة من الغضب داخل مجلس إدارة الإسماعيلي تجاه محمد عواد بسبب توقيعه لنادي الزمالك بدون علم الإدارة وحصوله على 11 مليون جنيه مقدم تعاقد من النادي الأبيض.

وطلب الفرنسي ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز التعاقد مع محمد عواد حارس الإسماعيلي لمعرفته السابقة به أثناء تدريب الدراويش قبل الرحيل لتدريب منتخب أوغندا.

وقدم نادي بيراميدز عرضاً إلى إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي بإبرام صفقة تبادلية بين الناديين بضم محمد عواد لفريق بيراميدز بناء على رغبة ديسابر على أن ينتقل المهدي سليمان إلى الإسماعيلي مع دفع مقابل مادي يصل إلى 15 مليون جنيه لحسم الصفقة في الميركاتو الصيفي.