رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم.. رئيس البرسا يطعن نيمار بقرار صادم وجريزمان يعلق على سباعية أتلتيكو في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم.. رئيس البرسا يطعن نيمار بقرار صادم وجريزمان يعلق على سباعية أتلتيكو في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 27-7-2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم السبت 27-7-2019:-

فالفيردي: جريزمان لن يواجه أي مشاكل بوجود ميسي

يثق مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، في أن أنطوان غريزمان الوافد الجديد لن يواجه أي مشاكل في التأقلم مع المهاجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز عندما يلعب الثلاثي سوياً.

وانضم غريزمان، القادم من أتلتيكو مدريد في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى تشكيلة برشلونة في رحلة إلى اليابان والتي شهدت الفوز 2-0 على فيسل كوبي اليوم السبت.

وبعد مشاركتهما في كأس كوبا أمريكا حصل ميسي وسواريز على عطلة مطولة ولن ينضما إلى الفريق سوى بعد العودة من اليابان.

وأحرز اللاعبون الثلاثة 682 هدفاً في الدوري الإسباني، ويشعر فالفيردي بالحماس بشأن ثلاثي الهجوم، ويؤمن أن غريزمان هو الجزء الذي كان ينقص برشلونة الساعي للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وقال فالفيردي: "نعم بعض اللاعبين يمكنهم التأقلم سوياً سريعاً.. سنرى العلاقة على المستوى الاجتماعي وفي معسكر الفريق.. نحن متحمسون بشأن هذه الفرصة.. نؤمن في التوازن في هذا الفريق سواء في الهجوم أو الدفاع.. غريزمان يتحرك سريعاً ويمرر بشكل جيد ويعثر على مساحات وهذا ما كان ينقصنا".

وهز كارليس بيريز، البالغ عمره 21 عاماً والقادم من أكاديمية برشلونة، الشباك مرتين في الشوط الثاني ليفوز برشلونة على كوبي الذي يضم بين صفوفه الثلاثي أندريس إنيستا وديفيد بيا وسيرجي سامبر الذي سبق له اللعب في برشلونة.

وقال فالفيردي: "كارليس بيريز أحرز هدفين اليوم وهذا أمر جيد للاعب يملك إمكاناته ويظهر أننا نستطيع الاعتماد على اللاعبين الشبان".

رئيس برشلونة يطعن نيمار

نفى خوسيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني رغبة النادي الكتالوني في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الفرنسية:" قرأت العديد من الأخبار هذا الصيف في الصحف عن عودة نيمار ولكن الكل يعلم أنه لاعب في باريس سان جيرمان ولدينا الكثير من الإحترام لإدارة النادي الباريسي".

وأضاف :"ليس هناك أي تحركات من جانبنا لضم النجم البرازيلي، هذا هو الوضع الحالي ولا يوجد أى شئ جديد نضيفه".

وعن الفرنسي أنطوان جريزمان، اختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً :"إنه من بين أفضل 5 أو 6 لاعبين فى العالم ونحن ملتزمون بالتفكير في المرحلة ما بعد نهاية مشوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي".

برشلونة يحقق فوزا سهلا على فيسيل كوبي بثنائية "بيريز"

حقق نادي برشلونة فوزا سهلا على فيسيل كوبي الياباني بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب كوبي، ضمن منافسات بطولة راكوتين الودية المقامة على أرض اليابان، استعدادا للموسم القادم.

وجاءت ثنائية برشلونة في شوط المباراة الثاني عبر لاعبه الشاب كارليس بيريز في الدقيقتين 59 و86.

وشهدت المباراة مشاركة صفقات برشلونة الجديدة حيث شارك الفرنسي أنطوان جريزمان منذ البداية، والثنائي فرينكي دي يونج والحارس نيتو في شوط المباراة الثاني.

برشلونة يحسم مصير كوتينيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة برشلونة اخبرت منذ أيام كلا من البرازيلي فيليب كوتينيو ووكيله أنها لا تنوي التخلي عن اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن هذا لا يعني أن إدارة البرسا غير مستعدة لرؤية العروض التي تصل لنجمها البرازيلي.

وأفاد موقع Diario AS الإسباني بأن الشرط الوحيد الذي وضعته إدارة البرسا للتخلي عن كوتينيو هو عدم قبول أي عرض ما لم يتجاوز المبلغ الـ100 مليون يورو.

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وأكد الموقع الإسباني أن إدارة البارسا تعتبر أن قبول عرض أقل من 100 مليون يورو للتخلي عن كوتينيو يعتبر أمرا كارثيا يضر كثيرا بمصالحه بعد ما دفعه لضم اللاعب من ليفربول الإنجليزي في 2018، حيث دفع البلوجرانا 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو كحوافز وبهذا الأمر تعتبر صفقة كوتينيو من أغلى الصفقات التي عقدها البرسا في تاريخه.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن مستقبل كوتينيو في مهب الريح خاصة بسبب سعي برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا وهذا بالإضافة إلى شعور كوتينيو بعدم التأقلم مع ناديه خاصة أن علاقته بجماهير البارسا تدهورت كثيرًا وإن كان الجميع يؤكد أن مجيء نيمار يعني فتح أبواب الرحيل على مصراعيها لرحيل كوتينيو.

خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع نيمار

فادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد أعلن عن نيته الواضحة فى إستعادة نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا.

وذكرت شبكة "cuatro " الإسبانية أن رئيس نادى برشلونة بارتوميو قد أجرى إتصالاً بمالك نادى باريس سان جيرمان ناصر الخليفي من أجل الإستفسار منه عن موقف لاعب الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت الشبكة أن الخليفى قد أكد لبارتوميو أن اللاعب ليس للبيع ومستمر مع الفريق للموسم المقبل.

وأكدت أيضاً صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس رفض التفاوض مع برشلونة في صفقة نيمار، وقالوا ليس للبيع.

فالفيردي يتحدث عن ديمبلي وجريزمان بعد مواجهة فيسيل كوبي

أكد أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى، أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلى جناح برشلونة يعيش حالة جيدة خلال الفترة الماضية ولكن عليه أن يتحسن أكثر.

وصرح فالفيردى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المدرب بعد مباراة البارسا و فيسيل كوبى والذى فازت بها برشلونة بهدفين دون رد، قائلاً :" ديمبلي يعيش حالةجيدة ولكن عليه بزيادة معدله التهديفي وأيضاً الإهتمام بالمهام الدفاعية".

وعن جريزمان، قال :" اللاعب المميز يفهم زملائه بشكل سريه وأتمنى له أن ينجح فى أسر وقت لتحقيق ما نريد".

كما وصف فالفيردى لاعب الوسط الهولندى الجديد فرانك دى يونج بالحل الأعظم لإجادته اللعب بأكثر من مركز.

أول رد فعل من نجم برشلونة على سباعية أتلتيكو مدريد في الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أول رد فعل للفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني عقب الفوز الكبير لناديه السابق أتلتيكو مدريد على ريال مدريد فى بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في بطولة الكأس الدولية للأبطال على ملعب ميتلايف ستاديوم فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن جريزمان قام بعمل إعجاب على تغريدة أتلتيكو مدريد التى أعلن فيها فوزه الكبير على الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إعجاب جريزمان بتغريدة ناديه السابق جاءت مباشرة عقب نهاية المباراة مشيرة إلى أنه مازال يتابع أخبار أتلتيكو مدريد الذي رحل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان صاحب الـ28 عاما انضم الصيف الحالي إلى برشلونة بعد دفع الأخير قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس والذي يبلغ 120 مليون يورو.

بارتوميو يكشف حقيقة المفاوضات مع PSG لضم نيمار

نفى خوسيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني رغبة النادي الكتالوني في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الفرنسية:" قرأت العديد من الأخبار هذا الصيف في الصحف عن عودة نيمار ولكن الكل يعلم أنه لاعب في باريس سان جيرمان ولدينا الكثير من الإحترام لإدارة النادي الباريسي.

وأضاف :"ليس هناك أي تحركات من جانبنا لضم النجم البرازيلي، هذا هو الوضع الحالي ولا يوجد أى شئ جديد نضيفه".

وعن الفرنسي أنطوان جريزمان، اختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً :"إنه من بين أفضل 5 أو 6 لاعبين فى العالم ونحن ملتزمون بالتفكير في المرحلة ما بعد نهاية مشوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي".