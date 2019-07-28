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رياضة | ما السر وراء تلقي كورتوا 5 أهداف من أتلتيكو مدريد؟

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ألقت صحيفة "ميل" البريطانية، الضوء على الأهداف الخمسة التي تلقاها البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي وذلك في المباراة الودية ضد أتلتيكو مدريد.

وسقط نادي ريال مدريد في فخ الهزيمة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 في المباراة الودية التي جمعتهما بالكأس الدولية للأبطال.

وكان تيبو كورتوا قبل المباراة قد خرج بتصريح مثير حيث قال أنه الحارس رقم واحد في نادي ريال مدريد، وأنه لا يمكن المقارنة بين إيدين هازارد وكريستيانو رونالدو.

وقالت الصحيفة البريطانية أن البلجيكي تيبو كورتوا قد تلقى خمسة أهداف في الشوط الأول ضد أتلتيكو مدريد بعد إعلان نفسه رقم 1 بلا منازع في مدريد.

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