رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم.. جماهير الريال تُطالب برحيل زيدان بعد سباعية أتلتيكو ومانشستر سيتي يهدد الملكي في صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم.. جماهير الريال تُطالب برحيل زيدان بعد سباعية أتلتيكو ومانشستر سيتي يهدد الملكي في صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها خسارة ريال مدريد من جاره اللدود أتلتيكو مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية وتعليقات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وسيرخيو راموس قائد الفريق على الهزيمة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- زيدان يعلق على الخسارة الثقيلة من أتلتيكو مدريد

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب الخسارة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف من ​أتلتيكو مدريد​ في ​كأس الأبطال الدولية​ بأنه مقتنع بأنه موسمه سيكون جيدا مع الفريق.

وقال زيدان في تصريحات صحفية نقلها موقع جول : "ما حدث هو أننا دخلنا اللعبة بشكل سيئ للغاية أمام منافسة عالية المستوى، دخلنا بشكل سيئ للغاية".

وأضاف: "في ثماني دقائق تأخرنا 0-2، كان الشوط الأول صعباً، لم ندخل أبدًا في اللعبة، لقد افتقرنا إلى كل شيء خاصة القوة".

وتابع: "لقد سجلوا سبعة أهداف، لا يمكن أن يحدث ذلك، هذا معروف أيضًا للاعبين الذين يشعرون بخيبة أمل، ليس عليك أن تدور في الأمر، إنها لعبة ما قبل الموسم، لقد كانوا أفضل في كل شيء، ليس هناك المزيد لقوله".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "سنشعر بالحماس، ليس لدي شك في ذلك، سيكون موسمنا جيدًا، أنا مقتنع، اليوم لا يمكننا أن نكون سعداء. بالنسبة للباقي، أنا مقتنع بأن لدي فريقًا منافسا بشكل جيد للغاية. هذا كل شيء، يجب أن نعود ونحصل على قسط من الراحة".

- هازارد يشيد بزميله السابق

أشاد إيدين هازارد نجم ​ريال مدريد​ بقدرات​ ​كريستيان بوليسيتش نجم تشيلسي وأكد على قدرته في أن يكون نجم​.

وناشد الأميركي المشجعين داخل ستامفورد بريدج ألا يقارنوه بسلفه البلجيكي.

وقال هازارد في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة tribal football البريطانية :" واثق في قدرة بوليسيتش في أن يكون نجماً. إنه الآن في أحد أفضل الأندية في العالم. إنه لاعب مناسب تماما لكرة القدم".

- هل يوافق نجم ريال مدريد على الرحيل إلى الصين ؟

أفادت وسائل إعلام عالمية إسبانية إنجليزية بأن النجم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد بات غير مرغوبا فيه في ​ريال مدريد​ الإسباني وأنه اقترب من الانتقال الى أحد أندية الدوري الصيني وأن هذه الصفقة ستدر عليه عائدات مالية مغرية قد تبلغ مليون جنيه استرليني ما يعادل 1,24 مليون دولار أسبوعيا.

وذكرت وكالة فرانس برس أن بيل يعتبر مادة أساسية لوسائل الإعلام في الفترة الأخيرة تحديدًا بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق أن اللاعب لن يشكل جزءا من خططه لإعادة بناء الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الوكالة العالمية إلى أن علاقة زيدان بمهاجمه لم تكن على جيدة خلال العهد الأول للمدرب الفرنسي في مطلع 2016 ونهاية موسم 2017-2018، وأكدت الوكالة العالمية أنه كان يفضّل البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي عليه الذي أمضى فترات طويلة على مقاعد البدلاء وساءت علاقته حتى مع المشجعين ليسرع بيل للتلميح الى إمكانية رحيله عن النادي وربما العودة للدوري الإنجليزي الممتاز لكن تبدلت المعطيات في القلعة البيضاء من إعلان زيدان رحيله المفاجئ في ختام موسم 2018-2019 وانتقال رونالدو بعد أسابيع الى يوفنتوس الإيطالي ليبقى النجم الويلزي مع الملكي قبل أن يجدد حديثه عن الرحيل مع عودة زيدان في وقت سابق من العام الحالي.

وكشفت الوكالة العالمية أنه بعد أيام من إعلان زيدان صراحة أن البحث جارٍ عن مخرج لبيل والذي وصلته عروض صينية، كما أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الويلزي يقترب من الانضمام إلى جيانجسو سونينج الصيني حيث سيحصل على 22 مليون يورو ما يعادل 24,5 مليون دولار في الموسم الواحد مؤكدة أن الاتفاق بين الطرفين بات شبه منجز وتتبقى بعض التفاصيل الصغيرة لإتمامه.

كما أوضحت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن وكباء أعمال بيل يجرون مباحثات مع النادي الصيني الذي يثق بشكل كبير في قدرته على إقناع بيل في الانضمام إلى صفوفه علما بأن باب الانتقالات بالنسبة الى الأندية الصينية يسيغلق الأربعاء المقبل.

وأكدت الشبكة الإنجليزية أن عقد بيل سيدر عليه مليون جنيه استرليني ما يعادل 1,24 مليون دولار أسبوعيا بدون توضيح إذا كان هذا الرقم عبارة عن راتب فقط أم يشمل مداخل أخرى مثل اتفاقات رعاية أو إعلانية.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية أنه في حال انتقال بيل إلى الصين فإنه سينضم إلى أسماء كبيرة جعلت من المارد الآسيوي محطة لهم في مسيرتهم الكروية لاسيما في المراحل الختامية منها مستفيدين من القدرة المالية للأندية الصينية والعقود المغرية التي تتوافر لهم على رغم تشدد السلطات في هذا المجال في الآونة الأخيرة سعيا لتعزيز الاستثمار في المواهب المحلية.

كما أفادت شبكة سكاي نقلا عن الدنماركي ماتس دافيدسن المسئول السابق في نادي شنجهاي سيبج الذي ذكر أن انتقال با0يل سيكون الأكبر في تاريخ كرة القدم الصينية وأكد أنه لا شك أنه في حال إتمام الصفقة فإنه سيكون أكبر لاعب على الإطلاق في الصين وليس ذلك فقط على الصعيد الإعلاني والترويجي لكن أيضا نسبة إلى مستواه، حيث سيكون عامل جذب هائلا بالنسبة إلى كرة القدم في الصين.

- راموس بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد : مالنا في البداية

صرح سيرجيو ​راموس نجم وقائد ريال مدريد ​عقب الخسارة في بطولة كأس الأبطال الدولية على يد أتلتيكو مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بأنهم مازالوا في بداية الموسم.

وقال راموس في تصريحات لقناة ريال مدريد : "هذه الخسارة موجعة جدا ونحن ما زلنا في البداية وتلك المباريات للتحضير للموسم والوصول لأفضل مستوى ممكن".

وأضاف:" بالنسبة للفريق فإنها مباراة ودية أما بالنسبة لأتلتيكو فان المباراة لم تكن كذلك، النتيجة ثقيلة وحطمتنا لأن يمكنك أن تخسر بأكثر من طريقة ولكن ليس هكذا، حاولنا أن نتدارك تأخرنا الكبير بالأهداف في الشوط الثاني ولكن المباراة انتهت بنتيجة سيئة جدا".

وواصل بالقول: "يجب أن نبدأ من نقطة الصفر وننسى ما حدث في الموسم الماضي".

وتابع: "المباراة سيكون لها تاثير علينا بسبب أنها مباراة ديربي لكن لا يجب القلق فلقد بدأنا التحضيرات للتو".

وأردف قائلاً: "فخور بما نقوم به في التدريبات حتى نستعيد جاهزيتنا البدنية المطلوبة".

واختتم راموس تصريحاته عن بيل قائلاً:" نحن نشعر بالسعادة معه، إنه زميل للفريق ولكن القرار يعود له في النهاية حول مستقبله".

- راموس يعلق على استمرار بيل مع الملكي

كشف سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد بأنه وزملاؤه في الفريق سعداء باللعب مع الويلزي جاريث بيل وذلك عقب الخسارة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف من أتلتيكو مدريد في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"لا نهتم للسوق وهنالك بعض الشائعات الكاذبة وهنالك الحقيقية".

واختتم راموس تصريحاته قائلاً: "جاريث بيل؟ إنه زميلنا وسعداء باللعب معه لكن مستقبل كل شخص يعتمد عليه".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيل بات قريبًا من الدوري الصيني تحديدًا لفريق جيانجسو سونينج وأن تفاصيل صغيرة تفضل الطرفين عن التوصل لإتمام الصفقة.

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- بعد ضربة أتلتيكو مدريد .. ضربة موجعة جديدة لريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الإصابات تتوالى على ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد، حيث بدأها بإبراهيم دياز ثم أسينسيو ثم ميندي والآن لوكا يوفيتش.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن يوفيتش اضطر لمغادرة ديربي مدريد بسبب إصابته في الكاحل الأيسر عقب الاشتباك مع أوبلاك.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفيتش سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية وذلك عقب خسارة الملكي من أتلتيكو مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في بطولة الكأس الدولية للأبطال.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن يوفيتش غالبًا لن يسافر مع الفريق الأسبوع المقبل إلى ميونيخ للمشاركة في كأس أودي.

- الصحف المدريدية تعلق على سباعية أتلتيكو مدريد

صدمت هزيمة ريال مدريد من أتلتيكو مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في بطولة الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلقت صحيفة ماركا الإسبانية على الهزيمة الثقيلة بعنوان "إذلال مع رسالة .. ريال مدريد لن يقاتل على أي شيء الموسم المقبل".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن حال الفريق لم يتغير عن الموسم الماضي، حيث لا توجد روح قتالية وغابت الحلول في جميع الخطوط والأهم من كل ذلك أن الثورة التي انتظرتها جماهير الملكي لم تحدث.

واسترجعت الصحيفة الإسبانية الزمن أربعة أشهر عندما استلم زيدان قيادة الفريق مجدداً وأكد وقتها أن الأمور سوف تتغير لكن الآن لم يتغير أي شيء على آداء الريال لأنه ببساطة التشكيلة ما زالت نفسها تقريباً.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كل شيء يبدو جيداً في أتلتيكو مدريد، حيث تألق جواو فيليكس الذي يعد أغلى لاعب في تاريخ الروخيبلانكوس كما قدم دييجو كوستا وفيتولو آداء مميز أيضاً والعكس تماماً بالنسبة لريال مدريد الذي ما زال يتخبط على جميع الأصعدة.

- نجم ريال مدريد ينتقل إلى وولفرهامبتون

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن انتقال لاعبه الشاب خيسوس فاييخو إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون خيار الشراء النهائي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

جاء سبب رحيل فاييخو بعد أن وجد نفسه يحتل المركز الخامس في ترتيب اللاعبين الذين يلعبون في مركزه، بعد انضمام البرازيلي إيدير ميليتاو، ما يعني غيابه عن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي الموسم المقبل.

الجدير بالذكر ان فاييخو قد خاض سبع مباريات فقط في الموسم الماضي مع ريال مدريد، و12 في 2017/18، أي ما مجموعه 19 مباراة في موسمين، وهو عدد لا يكفي لشخص يبلغ من العمر 22 عامًا، وكان من المتوقع أن يكون الخليفة طويل الأجل لسيرجيو راموس عند وصوله إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو.

- مانشستر سيتي يصارع الملكي على مبابي

أفادت تقارير صحفية أن فريق مانشستر سيتى الإنجليزى دخل فى صراع مع ريال مدريد لضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي خلال صيف 2020.

وأكدت صحيفة "إندبندنت" أن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع مبابي ليكون تعويضاً عن رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالى ".

وأشارت الصحيفة أن بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى الإنجليزى مهتم بضم اللاعب لصفوف فريقه بعد المستوى المذهل الذى يقدمه منذ أعوام.

وتابعت الصحيفة أن إدارة النادى الفرنسي ستحاول الإبقاء على نجم الفريق بزيادة راتبه إلى 860 ألف جنيه إسترلينى إسبوعياً

- زيدان يتمسك بضم بوجبا

يتمسك زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على التعاقد مع الدولى الفرنسي بول بوجبا لتدعيم خط وسط المرينجى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة ESPN أن زيدان يتمسك بضم اللاعب خلال الصيف الجارى وعقد حلسة مع رئيس النادى فلورينتينو بيريز من أجل أن يؤكد له على ضرورة التعاقد مع بوجبا هذا الصيف.

وأشارت الشبكة أن بيريز أبلغ زيدان بصعوبة التعاقد مع بوجبا بسبب رفض إدارة النادى الإنجليزى ببيع الاعب خلال الصيف الحالى.

- جماهير الملكي تطالب زيدان بالرحيل بعد فضيحة ميتلايف لاند

في مفاجأة غير متوقعة طالب عدد من جماهير ريال مدريد برحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الفريق، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق الملكي أمام جاره اللدود أتليتكو مدريد بنتيجة 7-3 في بطولة كأس الأبطال الودية.

وآثارت الهزيمة القاسية أمام أتليتكو مدريد غضب جماهير الريال، وعقب انتهاء المباراة، طالب الكثير من الجماهير عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة رحيل زين الدين زيدان عن تدريب الفريق، قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وكتب أحد المتابعين على "تويتر": "متى سيصبح (ارحل يا زيدان) وسما متداولا؟ إنه يرفض الاعتماد على (غاريث) بيل و(داني) كابايوس و(خاميس) رودريغيز، ويحتفظ بناتشو (رودريغيز) ولوكاس (فاسكيز). ربما أنه ليس جيدا بما يكفي ليقود الفريق".

وشكك آخر في قدرات "زيدان" بعد رحيل كريستيانو رونالدو وخروج بيل من حساباته، بينما تنبأ مشجع برحيل زيدان قبل إجازة الكريسماس، بينما سخر مشجع آخر: " ريال مدريد ليس أفضل فريق في مدريد".

يذكر أن زيدان قد عاد لتدريب ريال مدريد قرب نهاية الموسم الماضي، وسط طموحات كبيرة للجماهير بقدرته علي إعادة بريق الفريق الملكي الذي افتقده بالموسم الماضي، ولكن بعد خسارة أمس أمام أتليتكو يبدو أن هناك قلق لدي الجماهير المدريدية من تكرار مأساة الموسم الماضي.

- ريال مدريد يحسم مستقبل نجمه

حسم نادي ريال مدريد الاسباني مستقبل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز بشأن بقائه أو رحيله خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبرنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الاسباني، أن النادي الملكي قرر الإبقاء على خدمات خاميس و عدم فتح الباب لرحيله عن الفريق بعد إصابة ماركو أسينسيو.

و ذكر الإعلامي جوسيب بيدريرول مقدم البرنامج الاسباني : "خاميس سيبقى في ريال مدريد ، إصابة ماركو أسينسيو غيرت الخطط في ريال مدريد و النادي اتخذ القرار بعدم بيع رودريجيز".

الجدير بالذكر أن أسينسيو يغيب عن ريال مدريد حتى مارس القادم بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة أرسنال الإنجليزي مؤخرا.