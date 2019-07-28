الامارات | بصمة أولى للبرازيلي غارديل مع الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بصمة أولى للبرازيلي غارديل مع الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع البرازيلي دييغو غارديل بصمته في ظهوره الأول مع فريقه الجديد الظفرة الذي انتقل إليه منتصف الشهر الجاري، بعد أن سجل أول هدف له في مباراة فريقه الودية التي جمعته أول من أمس بفريق عجمان، وانتهت بالتعادل 1-1 ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريقان في مدينة نورمبيرغ الألمانية تحضيراً للموسم الكروي الجديد. وسجل غارديل هدف «فارس الظفرة» في الدقيقة 25، لكن فريق عجمان أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بواسطة سعود سعيد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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