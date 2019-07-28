الامارات | حتا يلتقي نوفي ساد الصربي ودياً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير الفريق الأول لنادي حتا ناصر حسن الفلاسي، عن أن إدارة «الإعصار» تمكنت من الاتفاق على إقامة مباراة ودية ذات طابع فني قوي ستجمعه بعد غدٍ مع فريق اف كي بروليتر نوفي ساد أحد أندية المقدمة في الدوري الصربي الممتاز، وذلك ضمن معسكر حتا الخارجي المقام في صربيا استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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