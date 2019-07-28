الامارات | دي روسي ينضم إلى بوكا جونيورز لعام واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن دي روسي ينضم إلى بوكا جونيورز لعام واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم، أول من أمس، في حسابه بـ«تويتر» أن لاعب الوسط الدولي الايطالي السابق دانييلي دي روسي انضم إلى صفوفه لمدة عام واحد.

وأعرب بوكا جونيورز عن سعادته بالتعاقد مع بطل العالم 2006 مع إيطاليا، وكتب «دانييلي دي روسي وقع على عقد لموسم واحد، وهو بمثابة تعزيز جديد لبوكا».

ووصل دي روسي، البالغ من العمر 36 عاماً لعب نصفها (18 عاماً) مع روما، إلى بوينس آيرس، الخميس الماضي، ومن المتوقع أن يتم تقديمه غداً.

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وكان دي روسي، الصديق للعديد من اللاعبين الأرجنتينيين، صرح قبل وصوله إلى الأرجنتين «لم أستطع إنهاء مسيرتي من دون اللعب مع بوكا».

وخاض دي روسي 616 مباراة مع روما وسجل له 63 هدفاً في جميع المسابقات، وأحرز معه لقب الكأس الإيطالية مرتين عامي 2007 و2008، إضافة الى الكأس السوبر عام 2007.

وناب دي روسي عن أسطورة النادي فرانشيسكو توتي في ارتداء شارة القائد بعد اعتزال الأخير عام 2017، علماً بأن توتي هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق عليه من حيث عدد المباريات بقميص «جالوروسي».