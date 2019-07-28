الامارات | قناة العين تبدأ بثها الرسمي على «إي لايف»

شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العين تبدأ بثها الرسمي على «إي لايف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين رسمياً، أمس، عن بدء بث القناة التلفزيونية لتكون متاحة في الفترة الأولى لمشتركي باقة «إي لايف» على أن تنضم لاحقاً للأقمار الاصطناعية المختلفة. وذكر الحساب الرسمي للقناة على «تويتر» أن «القناة بدأت البث على (إي لايف) على تردد رقم 710، وأنه يتعين على المشتركين إعادة تشغيل الجهاز لاستقبال القناة التي ستبث تسجيلاً لمباراة الفريق أمام فاردار المقدوني الودية، على أن تنقل المباريات المقبلة على الهواء مباشرة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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