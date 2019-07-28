الامارات | أكاديمية أبوظبي البحرية تشارك في الدورة الـ 16 للشراع الحديث

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية أبوظبي البحرية تشارك في الدورة الـ 16 للشراع الحديث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم أحداث الدورة الـ16 من الأسبوع الدولي البحري، في مدينة المضيق المغربية، بمشاركة فريق أكاديمية أبوظبي البحرية، ممثلاً بأربعة متسابقين في المنافسة، التي تضم 130 مشاركاً من 12 دولة بمختلف الفئات المتنوعة في البطولة.

وتصدر المنافسات حتى أمس، في فئة الليزر راديال، أحمد يونس الحمادي أحد أعضاء الفريق، إذ قدم مستوى متميزاً ومبهراً ضمن له الحصول على مركز متقدم مع نهاية المنافسة اليوم، ويشارك باسم الإمارات والأكاديمية كل من: أحمد الحمادي، عبدالله محمد البشر، عيسى يونس الحمادي، وإبراهيم صالح الحمادي، في حضور قوي ومميز للبحارة الإماراتيين من خلال المنافسة.

وعزز أحمد الحمادي من حظوظه بأن يكون على منصّة التتويج مع آخر أيام البطولة اليوم، بعد أن تمكن من الصمود في المركز الأول ضمن فئة الليزر راديال طوال الأيام الماضية بإحراز النقاط الكاملة، وتنتهي أحداث المنافسة اليوم بتتويج الفائزين في فئات الليزر راديال والليزر 4.7.

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من جهته، أكد مدير عام أكاديمية أبوظبي البحرية، مكتوم الحوقاني، أن المشاركة الحالية تأتي في إطار الإعداد والتحضير لجيل جديد من البحارة الإماراتيين في سباقات الشراع الحديث، وبناء فريق متكامل قادر على حصد الإنجازات الدولية في المستقبل، وقال: «هذا الفريق والبحارة هم نواة وبداية لما تعتزم الأكاديمية القيام به في الفترة المقبلة على صعيد بطولات الشراع الحديث، وتخريج متسابقين جدد يكونوا قادرين على حصد الإنجازات للدولة والفوز بالمراكز الأولى»، وأضاف مكتوم: «الأكاديمية تقوم بنقلة نوعية برعاية الناشئين وصقل مهاراتهم، والعمل على أن يكون لهم مؤهلات بحرية عالية المستوى، وقادرين على الدخول في غمار بطولات دولية كبيرة لاحقاً، نتمنى التوفيق لأبنائنا من خلال المشاركة الحالية في المغرب والتوفيق في حصد المراكز الأولى، ولا ننسى أن البطولة تقام بمشاركة كبيرة من 130 متسابقاً وبحاراً في كل الفئات، والمشاركة الحالية تأتي في صعيد اكتساب الخبرة للبحارة الإماراتيين، وأيضاً محاولة حصد المراكز الأولى».

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مشاركاً في الدورة الـ16 من الأسبوع الدولي البحري.