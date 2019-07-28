الامارات | النصر يعلن إصابة محمد الجسمي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعلن إصابة محمد الجسمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي النصر تعرض لاعبه الشاب محمد الجسمي إلى إصابة في القدم، ستبعده عن الفريق خلال الفترة المقبلة. وذكر النادي على حسابة الرسمي في «تويتر»: «أطيب التمنيات بالشفاء العاجل لنجمنا الواعد محمد الجسمي الذي تعرض للإصابة في ركبته اليمنى، أثناء تدريبات الفريق بمعسكر الإعداد الخارجي بمدينة نورمبيرغ الألمانية». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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