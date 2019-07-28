الامارات | الأبيض الشاب يخسر أمام سلوفينيا تحضيراً لـ «غرب آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض الشاب يخسر أمام سلوفينيا تحضيراً لـ «غرب آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني للشباب أمام نظيره منتخب سلوفينيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في أولى التجارب الودية لمنتخبنا، ضمن معسكره الخارجي المقام في سلوفينيا، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا في فلسطين، التي ستقام بالفترة من 22 أغسطس إلى الأول من سبتمبر المقبلين، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020.

وسجل هدف المنتخب اللاعب خليفة يوسف، في الدقيقة (86) من عمر اللقاء.

من جهته، أكد مدير المنتخب، بدر أحمد، أهمية المباريات الودية التي يخوضها المنتخب خلال هذه الفترة، بغض النظر عن الفوز أو الخسارة، حيث إن الهدف هو مراقبة أداء كل لاعب ومجهوده في الملعب، وتنفيذ اللاعبين خطة وتعليمات المدرب، ومعرفة النقاط السلبية والعمل على تصحيحها قبل المواجهات الرسمية.

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وقال بدر أحمد: «المنتخب يضم عناصر جديدة، وشغلنا الشاغل حالياً هو اكتساب المزيد من الانسجام بين اللاعبين، وتجربة أكبر عدد منهم خلال المباريات الودية الأربع بالمعسكر الحالي، والوقوف على أداء كل لاعب على حدة في اللعب الجماعي، خصوصاً أننا مقبلون على استحقاقاتنا الرسمية في بطولة غرب آسيا، لذا علينا استغلال المعسكر لتحقيق كل الأهداف المرجوة منه».

ويستعد أبيض الشباب لخوض تجربته الودية الثانية، يوم الخميس المقبل، أمام نادي ديموزالي السلوفيني.

بدر أحمد:

«المنتخب يضم عناصر جديدة، وشغلنا الشاغل حالياً هو اكتساب المزيد من الانسجام».