شكرا لقرائتكم خبر عن «جلال» يسعى لمصالحة الجماهير.. و«لاسارتي» يبحث عن إثبات أحقيته بقيادة الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد مباراة القمة 118 مواجهة من نوع آخر خارج خطوط المستطيل الأخضر على مستوى القيادة الفنية للقطبين حيث المواجهة المرتقبة والفاصلة في مشوار كلا المدربين خالد جلال، ومارتن لاسارتى، فمصيرهما في الاستمرار على رأس القيادة الفنية للأبيض والأحمر تتوقف على نجاحهما في حسم قمة اليوم لصالح أي منهما.

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يدخل لاسارتى وخالد جلال قمة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، فجلال يبحث عن استغلال فرصته الأخيرة مع الزمالك لإثبات وجوده وتكرار إنجازه في الموسم الماضى بالفوز على الأهلى بهدفين لهدف في مباراة الجولة الأخيرة أيضا للدورى، فيما يتوقف استمرار لاسارتى على رأس القيادة الفنية للأحمر من عدمه على فوزه اليوم وتقديم فريقه أداء مميزا يشفع له عند إدارة الأحمر وجماهيره خصوصا بعدما فاز الأهلى بدرع الدورى بأقل مجهود بسبب رعونة المنافس وإهدائه للدرع على طبق من ذهب بعد تعثراته وإخفاقاته في الدور الثانى.

من جانبه، حذر خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه وحراس المرمى من الأخطاء السهلة الرعونة وإهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، والتى حذر خالد جلال من تكرارها في مباراة اليوم التي أكد أنها مواجهة أنصاف الفرص، ولا تقبل إهدار أي فرص أمام مرمى محمد الشناوى. وطالب لاعبيه بإثبات وجودهم والرد على المشككين وقال لهم على هامش مران الفريق قبل السفر إلى الإسكندرية: «عليكم بالدفاع عن شرف التيشيرت الأبيض، وأن الفوز على الأهلى هو الخيار الوحيد لهم لإثبات أحقيتهم بتمثيل هذا النادى العريق والحفاظ على تاريخه».

فيما أكد لاسارتى ثقته في قدرات وإمكانيات لاعبيه لتحقيق مسك الختام وتأكيد أحقيتهم بدرع الدورى بالفوز على الغريم التقليدى، مؤكدا أن الفوز اليوم على فريق بحجم وقيمة الزمالك سيكون بمثابة التتويج الحقيقى للفريق بالدرع هذا الموسم.