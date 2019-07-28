شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يرهن التعاقد مع «ألفيس» برحيل « دانيلو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، شرطا لضم نجم باريس سان جيرمان السابق، البرازيلى دانى ألفيس، هذا الصيف.

ولا يرتبط ألفيس حاليًا بأى نادٍ بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان. وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أنَّ جوارديولا لايزال مهتمًا بضم ألفيس، كحل قصير المدى لفريقه فى الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إتمام انتقال ألفيس للسيتى مرهون بمغادرة مواطنه دانيلو للفريق، حيث اهتمت عدة أندية بالدورى الإيطالى بضمه، فى الوقت الذى يرغب فيه اللاعب نفسه فى الحصول على عدد دقائق أكثر للمشاركة. وقال جوارديولا، فى تصريحات نقلتها الصحيفة: «نحن نعلم مثل باقى الأندية الكبيرة وضع ألفيس». وأضاف: «إنه لاعب مدهش وشخص استثنائى، ولكننا نملك ظهيرين مذهلين، لذلك يبقى الأمر على ما هو عليه». يُذكر أن تقارير صحفية أكدت مؤخرا أن ألفيس عرض على برشلونة الانضمام إلى النادى ، لكن الأخير رفض.