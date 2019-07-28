شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يرفع راية التحدي مبكرًا بعد الصفقات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية، أجبر السويسرى لوسيان فافر، مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألمانى لكرة القدم على إعادة النظر فى خططه التدريبية.

ومنح فافر بعض لاعبى الفريق راحة من التدريبات، مع إعطاء أولوية للاعبين الذين عادوا مبكرًا وتدربوا مع الفريق منذ الثالث من يوليو الجارى.

وقال سيبستيان كيل، مسؤول التعاقدات بالنادى: «مازالت هناك أمامنا أيام مكثفة فى مدينة باد راكاز. سنعمل بكد هناك».

وبعد أسبوع عقب عودتهم من جولة أمريكا، التى أضافت ما يقرب من 5 ملايين يورو (5.7 مليون دولار) لحساب دورتموند، بدأ الفريق معسكره التدريبى الثانى أمس السبت.

وعلى عكس عمل العلاقات العامة فى سياتل، وشيكاغو، وساوث بيند، سيكون معسكر الفريق فى سويسرا أقل تركيزًا على الجانب التسويقى، مقارنة بالتركيز على رفع المستوى الرياضى والاستعداد للموسم المقبل.

وقال أكسيل فيتزل، لاعب وسط الفريق، لمجلة «كيكر»: «أعتقد أننا سنكون أفضل من العام الماضى. ولذلك سيكون التتويج باللقب هدفا واقعيا».

ويرغب فافرى فى العمل على التفاصيل الدقيقة قبل بطولة كأس السوبر التى سيواجه فيها بايرن ميونخ فى الثالث من أغسطس المقبل.

Advertisements

وهذه المباراة لن تكون مباراة تنافسية بحق، لكنها أكثر من مباراة ودية ويمكنها أن تضع علامة مميزة للعام المقبل.

وبالنسبة للاعبين الجدد مثل نيكو شولز (هوفنهايم)، وثورجان هازارد (بوروسيا مونشنجلادباخ)، وجوليان راندت (باير ليفركوزن)، وماتس هوميلز (بايرن ميونخ)، وماتيو مورى (برشلونة)، فإنها ستكون فرصة أخرى لهم للتأقلم أكثر مع الأجواء المحيطة.

الأسماء الجديدة التى دعمت الفريق أعطت النادى أسبابًا كثيرة لاكتساب الثقة للفريق الذى أنهى الموسم الماضى فى المركز الثانى، بفارق نقطتين فقط خلف بايرن ميونخ.

ويلتقى هانز يواخيم فاتزكه، الرئيس التنفيذى للنادى، مع مايكل زورك، المدير الرياضى، بشكل منظم، وماتياس سامر، المستشار الخارجى، وسيبستيان كيل، للتحدث عن استراتيجية الفريق.

وقال فاتزكه: «لدىّ شعور جيد بشأن هذا الفريق. وللحقيقة كلنا لدينا هذا الشعور، أنا ومايكل زورك وسيبستيان كيل وماتياس سامر».

وفى نفس يوم الوصول إلى باد راكاز، حيث يتوجه دورتموند إليها للمرة التاسعة، ستكون هناك مباراة ودية مع فريق أودينيزى الإيطالى، ومباراة أخرى مع فريق سانت جالين السويسرى، الثلاثاء.

وسيختبر فافر اختلافات طفيفة حول ما إذا كانت خطة (4-2-3-1) تقدم نفعًا أكبر للفريق، مقارنة بالطريقة الهجومية (4-3-3) ولن يتواجد مع الفريق فى سويسرا اللاعبون المرشحون للرحيل أمثال أندريه شورليه وشينجى كاجاوا وسيبستيان رودى، ومازالت الشكوك تحوم حول موقف ماكسيمليان فيليب. وارتبط اسم لاعب الوسط المهاجم بالانتقال لصفوف فريق آينتراخت فرانكفورت، وسافر إلى أمريكا ولكنه لم يلعب أى دقيقة فى المباراتين الوديتين أمام سياتل ساوندرز وليفربول.

وحرصًا على مستقبل الفريق من حيث الأجواء، تحدث فافر عن تقليص الفريق، الذى مازال يتضمن أكثر من 30 لاعبًا محترفًا.