شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يضغط بقوة لضم نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى تقرير صحفى أن نادى برشلونة متوجس للغاية من تحركات يوفنتوس الإيطالى تجاه البرازيلى نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتى برشلونة على رأس الأندية المهتمة بالحصول على خدمات نيمار، الذى حمل قميص البلوجرانا فى وقت سابق، وساهم فى اعتلاء الفريق الإسبانى منصات التتويج القارية والمحلية.

لكن صحيفة «ديلى ستار» ذكرت أن برشلونة متخوف من دخول يوفنتوس على خط المفاوضات، والتعاقد مع النجم البرازيلى هذا الصيف.

وأوضحت أن يوفنتوس يريد ضم نيمار من أجل تعزيز حظوظ الفريق فى الفوز بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

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ونوهت الصحيفة بأن انتقال نيمار سيعزز من قوة البيانكونيرى على الصعيد الأوروبى، لاسيما أن نيمار سيشكل شراكة قوية مع البرتغالى كريستيانو رونالدو.

وأضافت بأن يوفنتوس سيحاول استغلال علاقة باريس سان جيرمان المتوترة مع برشلونة من أجل تحويل وجهة صفقة نيمار إلى إيطاليا.

وتابعه الصحيفة أن اليوفى قد يدرج بعض لاعبيه بالإضافة إلى مبلغ مالى فى صفقة البرازيلى نيمار.

ونوهت بأن انخفاض الضرائب فى الدورى الإيطالى، بالمقارنة مع دول أوروبية أخرى، من بين العوامل التى ترجح كفة يوفنتوس فى صراعه مع برشلونة لحسم صفقة نيمار.

فى المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تنتابها شكوك قوية من أن باريس سان جيرمان يفضل بيع نيمار إلى فريق آخر غير البارسا.