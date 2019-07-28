شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يراقب القمة لإنهاء صفقات لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر مسؤولو الاتحاد السكندرى انتهاء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مساء اليوم الأحد لإنهاء ملف باقى الصفقات المزمع التعاقد معها من نادى الزمالك أمثال عماد السيد حارس المرمى وحازم إمام بعد انضمام إسلام جمال على سبيل البيع النهائى وأحمد رفعت على سبيل الإعارة بالإضافة إلى تجديد إعارة رزاق سيسيه وأبدى محمد مصيلحى رئيس النادي سعادته بالصفقات الجديدة فى ظل حاله الوئام مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك. وطالبت جماهير النادي مجلس الإدارة الاستفادة من أخطاء الماضى التى كادت أن تتسبب فى هبوط الفريق وأهمية الاستعانة بلاعبين أكفاء وأصحاب خبرات.

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