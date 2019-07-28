شكرا لقرائتكم خبر عن «يوليو» دائم الابتسام للأهلي في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُسدل الستار اليوم الأحد على منافسات الدورى المصرى الممتاز بمواجهة الأهلى والزمالك.

ويتفاءل أنصار وعشاق الأهلى بمواجهة الزمالك فى يوليو، حيث كان لأبناء القلعة الحمراء الكلمة العليا دائماً خلال مباريات القمة فى ذلك الشهر على مدار التاريخ.

Advertisements

وسبق أن أقيمت القمة فى 11 مرة خلال يوليو، حقق الأهلى 7 انتصارات وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات، ولم ينجح الزمالك قط فى تسجيل أى انتصار باسمه.

المواجهة الأولى كانت فى 13 يوليو من عام 1984 بمنافسات الدورى الممتاز وقمة حسمها التعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، ويشهد الرابع من يوليو لعام 1997 انتصاراً مدوياً للأهلى على الزمالك يحسم به لقب الدورى الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفى ختام منافسات الدورى الممتاز موسم 1999- 2000، يلتقى القطبان فى يوليو من جديد ويحسم التعادل السلبى نتيجة المباراة، قبل أن يتجدد الموعد من جديد فى يوليو من عام 2007 وواحدة من أشهر مباريات القمة التى جمعت القطبين على لقب كأس مصر وفوز دراماتيكى للأهلى على الزمالك بنتيجة 4/3.

مواجهة خامسة فى يوليو على لقب السوبر المصرى 2008 وفوز الأهلى بهدفى أحمد حسن ومعتز إينو وتتويجه باللقب، وفى الشهر ذاته ينتصر الأهلى بنتيجة 2/1 على الزمالك فى مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا 2008، وقمة أخرى بنكهة إفريقية فى دورى الأبطال نسخة 2012، وانتصار الأهلى بهدف لمحمد أبوتريكة. ويحسم التعادل الإيجابى قمة إفريقية جديدة بين القطبين فى يوليو من عام 2013 بمستهل مشوارى الأحمر والأبيض بدورى المجموعات لرابطة دورى الأبطال. ويتكفل مؤمن زكريا نجم الأهلى فى حسم القمة لفريقه بهدفين فى شباك الزمالك بقمة الدورى فى يوليو من عام 2015، ويفرض التعادل السلبى كلمته فى لقاء يوليو لعام 2016 بالجولة الختامية للدورى الممتاز، ثم يعود الأهلى ليكرر أفراحه فى القمة بذلك الشهر بثنائية بقمة الدور الثانى لموسم 2016- 2017.