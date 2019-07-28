شكرا لقرائتكم خبر عن هل يطفئ الزمالك فرحة الأهلي بالدرع؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه أنظار عشاق الكرة المصرية بشتى ميولها صوب ملعب الجيش المصرى بمنطقة برج العرب بمدينة الإسكندرية، عندما تشير عقارب الساعة إلى الثامنة من مساء اليوم الأحد، لمتابعة الديربى القاهرى الأقدم عربياً وإفريقياً، والذى يجمع الأهلى والزمالك.

وعلى مدار تاريخ لقاءات القمة نجح فريق نادى الزمالك فى الفوز فى 4 منها، عقب حسم الأهلى لقب الدورى الممتاز، وهو ما يسعى نجوم ميت عقبة لتكراره أمام المارد الأحمر فى لقاء الليلة.

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المرة الأولى كانت فى موسم 1984-1985، فى لقاء احتفالى للأهلى بمعانقته للدرع، إلا أن لاعبى الزمالك أطفأوا الأفراح الحمراء وتمكنوا من الانتصار بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للزمالك كل من كوراشى وطارق يحيى، وأحرز للأهلى هدفه الوحيد علاء ميهوب.

المشهد تكرر فى موسم 1993-1994، بملعب المقاولون العرب، فبعدما نجح الأهلى فى حسم اللقب لمصلحته استطاع الزمالك الانتصار فى القمة بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من محمد صبرى وإيمانويل إيمونيكى، تحت قيادة فنية للراحل محمود الجوهرى. ويضرب الزمالك «كرسى» فى الكلوب من جديد ويهزم بطل الدورى فى لقاء القمة الذى جمع القطبين بالدور الثانى لموسم 2006-2007 بهدفى تامر عبد الحميد وجمال حمزة. وفى الموسم الماضى 2017-2018، وعلى الرغم من حسم الأهلى اللقب منذ شهر مارس بفارق كبير عن الزمالك الذى احتل المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، إلا أن القمة جاءت بيضاء بهدفين مقابل هدف، بإمضاء الثنائى أيمن حفنى وكابونجو كاسونجو، فى ولاية المدير الفنى الحالى للفريق خالد جلال، والذى تمكن من قيادة الزمالك لأول انتصار بقمة الدورى على الأهلى، تحت قيادة محلية منذ انتصار الفريق فى موسم 1993-1994 بقيادة الجنرال الجوهرى.

ترى هل يكرر الزمالك إطفاء الفرحة الأهلاوية بالدرع للمرة الخامسة خلال قمة الليلة، أم سيعزز أبناء القلعة الحمراء تتويجهم باللقب من خلال انتصار جديد؟