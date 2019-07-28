شكرا لقرائتكم خبر عن «سباعية» أتلتيكو مدريد «تهز» قلعة الريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت وسائل الإعلام الإسبانية هجوماً شديداً على الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد، ولاعبى فريقه، بعدما تلقى الفريق الملكى خسارة مؤلمة أمام غريمه أتلتيكو مدريد فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء الجمعة، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريقان استعداداً للموسم الجديد، وتغلب أتلتيكو مدريد على الريال بنتيجة ثقيلة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، وقدم أبناء زين الدين زيدان عرضاً متواضعاً لم يكن فى حسابات عشاق النادى الملكى، لاسيما فى ظل مشاركة الصفقات القوية التى أبرمها الفريق فى الميركاتو الصيفى على رأسهم البلجيكى إيدين هازارد.

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وقالت صيحفة «ماركا» الأوسع انتشارا فى إسبانيا إن الجماهير المدريدية فى حالة من الغضب العارم، وبالرغم من كون المباراة فى حدود الوديات، إلا أن هناك عددا كبيرا من الجماهير طالب برجيل زيدان لاسيما وأن الخسارة جاءت أمام أتلتيكو مدريد ولن تمحى من ذاكرة مباريات الفريقين، خصوصاً أن الفريق لعب بالتشكيل الأساسى والصفقات الجديدة.

من جانبه، أعرب زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، عن استيائه من الهزيمة الكارثية ضد الجار أتلتيكو مدريد، ضمن الكأس الدولية للأبطال.

وقال: «ما حدث هو أننا دخلنا المباراة بشكل سيئ للغاية، والمنافسة كانت عالية المستوى».