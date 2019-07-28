شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تحقق إنجازًا كبيرًا وتحصد برونزية بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت السباحة المصرية فريدة عثمان بالميدالية البرونزية، لسباق 50 متر فراشة لبطولة العالم المقامة حالياً فى كوريا، بعدما اجتازت السباق فى زمن 25.47.

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كانت البطلة المصرية احتلت المركز الخامس فى منافسات نصف النهائى بزمن قدره 25.79 لتحجز لنفسها مقعداً فى النهائى الذى تألقت خلاله وحصدت المركز الثالث والميدالية البرونزية.

من جانبه، هنأ أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، بعد حصول بطلة السباحة المصرية فريدة عثمان على الميدالية البرونزية فى سباق 50 متر فراشة بزمن ٢٥:٤٧ ثانية فى بطولة العالم للألعاب المائية المقامة فى الفترة من 2 لـ28 يوليو الجارى فى كوريا الجنوبية.

من ناحية أخرى، تعد وزارة الشباب والرياضة استقبالا رسميا لمنتخب شباب اليد، عقب عودتهم من بطولة العالم لليد، المقامة حالياً فى فرنسا، بعد المستوى المشرف والمتميز، الذى ظهروا عليه خلال البطولة، واستطاعوا خلالها الفوز على أقوى منتخبات العالم، والتأكيد على أن مصر راسخة وبثبات فى مقدمة الدول الرائدة فى لعبة اليد.