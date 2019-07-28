شكرا لقرائتكم المصري يخوض 4 وديات استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يلتقي المصري في أولى مبارياته في الرابع من أغسطس المقبل بالإسماعيلية بنظيره أف سى مصر الوافد الجديد على الدوري الممتاز ، ثم بعدها بـ24 ساعة يواجه الإسماعيلي ، فيما يخوض الفريق ثالث ودياته أمام الإنتاج الحربي في التاسع من أغسطس.
بينما يختتم الفريق مبارياته الودية بالمرحلة الثالثة بمواجهة فريق التقدم أحد أندية الدرجة الثانية بالمملكة العربية السعودية والذى يقوده تامر مصطفى نجم المقاولون الأسبق في العاشر من أغسطس أيضاً.
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