هل يوافق بتروجت على رحيل عبد الرسول وعفيفي؟...

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كان عفيفى وعبد الرسول قد انقطع عن تدريبات بتروجت منذ بداية فترة الإعداد للموسم المقبل عقب هبوط الفريق للقسم الثانى للضغط على الإدارة على رحيلهما بعد الحصول على أكثر من عرض لأندية الدورى الممتاز .
ويسعى الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة لتجهيز فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى والذى سيشهد صراعًا قويًا للصعود للدورى الممتاز خاصة أن يضم تسع أندية شاركت من قبل بدورى الأضواء .
كان مجلس إدارة بتروجت قد وافق علي رحيل الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لصفوف إنبى بعد المفاضلة بين كل العروض التى وصلت للثنائى .
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