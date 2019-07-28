شكرا لقرائتكم هل يوافق بتروجت على رحيل عبد الرسول وعفيفي؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو بتروجت أن ثنائى الفريق أحمد عبد الرسول وأحمد عفيفى يواصلون الإنقطاع عن تدريبات الفريق من أجل الضغط على الإدارة للموافقة على رحيلهم، مشيرين إلى أن تلك الأفعال لن تثنيهم عن الإحتفاظ بالقوام الأساسى للفريق البترولى .

كان عفيفى وعبد الرسول قد انقطع عن تدريبات بتروجت منذ بداية فترة الإعداد للموسم المقبل عقب هبوط الفريق للقسم الثانى للضغط على الإدارة على رحيلهما بعد الحصول على أكثر من عرض لأندية الدورى الممتاز .

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ويسعى الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة لتجهيز فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى والذى سيشهد صراعًا قويًا للصعود للدورى الممتاز خاصة أن يضم تسع أندية شاركت من قبل بدورى الأضواء .

كان مجلس إدارة بتروجت قد وافق علي رحيل الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لصفوف إنبى بعد المفاضلة بين كل العروض التى وصلت للثنائى .