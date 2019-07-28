شكرا لقرائتكم الأولمبية تشكر منتخب شباب اليد على أدائه الرجولي بمونديال إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورغم عدم محالفة الحظ لفراعنة كرة اليد المصرية وخسارتهم للمباراة بفارق هدفين فقط إلا أنهم يستحقون كل التحية والتقدير على الروح القتالية لأخر لحظة فى المباراة سعياً لإسعاد الشعب المصرى العظيم .
ولا يسعنا أن ننسى جهود مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد وعلى رأسه المهندس هشام نصر الذى لم يدخر جهداً من أجل تذليل كافة العقبات لمنتخب الشباب وكذلك دعمهم لمنتخب الكبار الذى سيشارك فى دورة الالعاب الافريقية بالمغرب خلال شهر أغسطس المقبل ونحن على يقين بقدرتهم على حصد الميدالية الذهبية كخطوة فى طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد ذلك خلال المشاركة فى البطولة الافريقية لكرة اليد بتونس.
واللجنة الاولمبية المصرية تدعم هذا المنتخب الواعد للوصول للمنافسة على الفوز ببطولة كأس العالم القادمة بمصرنا الغالية 2021 كجزء من دعمها لكافة الالعاب الجماعية والفردية وهو ما ستعمل عليه اللجنة الاولمبية فى ظل المساندة الكاملة وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزة الدولة .
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