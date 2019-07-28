شكرا لقرائتكم الأولمبية تشكر منتخب شباب اليد على أدائه الرجولي بمونديال إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة هشام حطب على توجيه الشكر للمنتخب المصرى لكرة اليد للشباب على الاداء المشرف والبطولى طوال منافسات بطولة العالم للشباب بأسبانيا ونجاحهم بأداء بطولي فى الوصول إلى الدور قبل النهائى لملاقاة بطل العالم منتخب فرنسا بعد تخطيهم للعديد من العقبات تمثلت فى الفوز بسبعة مباريات متتالية كرقم قياسى جديد للفراعنة متفوقين على جميع الدول المشاركة ومنهم فرنسا نفسها والتى هزمت فى دورى المجموعات امام المنتخب المصرى بفارق خمسة أهداف كاملة .

ورغم عدم محالفة الحظ لفراعنة كرة اليد المصرية وخسارتهم للمباراة بفارق هدفين فقط إلا أنهم يستحقون كل التحية والتقدير على الروح القتالية لأخر لحظة فى المباراة سعياً لإسعاد الشعب المصرى العظيم .

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ولا يسعنا أن ننسى جهود مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد وعلى رأسه المهندس هشام نصر الذى لم يدخر جهداً من أجل تذليل كافة العقبات لمنتخب الشباب وكذلك دعمهم لمنتخب الكبار الذى سيشارك فى دورة الالعاب الافريقية بالمغرب خلال شهر أغسطس المقبل ونحن على يقين بقدرتهم على حصد الميدالية الذهبية كخطوة فى طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد ذلك خلال المشاركة فى البطولة الافريقية لكرة اليد بتونس.

واللجنة الاولمبية المصرية تدعم هذا المنتخب الواعد للوصول للمنافسة على الفوز ببطولة كأس العالم القادمة بمصرنا الغالية 2021 كجزء من دعمها لكافة الالعاب الجماعية والفردية وهو ما ستعمل عليه اللجنة الاولمبية فى ظل المساندة الكاملة وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزة الدولة .