شكرا لقرائتكم جنش بصحبة "دونجا" فى أحد المطاعم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، على قضاء وقت ممتع مع محمود عبد العاطى دونجا لاعب الفريق الأبيض المعار للإسماعيلى، وأحد أصدقائه من خارج الوسط الرياضى.

وقام جنش بعزومة دونجا وزميله على مأدبة عشاء فى أحد المطاعم الشهيرة، لاسيما وأن جنش بدأ جلسات التأهيل التى يخضع لها حالياً، بعد الجراحة التى أجراها فى ألمانيا عقب الإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى التدريبات مع المنتخب الوطنى قبل مباراة أوغندا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر وودعها المنتخب من دور الـ16 بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

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كان محمود جنش قد أزال سلك الجراحة وبدأ الحارس عمليات التأهيل على أن يسافر إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة لمتابعة باقى عمليات التأهيل، ضمن فترة تأهيله للموسم الجديد.

يذكر أن الزمالك اقترب من ضم محمد عواد حارس الإسماعيلى لتعويض غياب جنش الذى سيصل لمدة 6 أشهر عن الفريق الأبيض، ويكثف مسئولو القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية المفاوضات مع نظرائهم فى الإسماعيلى من أجل إنهاء صفقة ضم عواد بعد الاتفاق مع الحارس على كافة الأمور التى تخص استقدامه لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد وإبداءه رغبة بالانضمام إلى القلعة البيضاء، بالإضافة إلى محمد أبو جبل حارس مرمى الإسماعيلى.