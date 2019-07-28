ذهبية سادسة لدريسل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الأمريكي كايليب دريسل تألقه في بطولة العالم للسباحة، المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية، بإضافته إلى رصيده لقبي سباقي 100م فراشة و50م حرة، ولقب سباق التتابع 4x100م حرة للفرق المختلطة، رافعاً رصيده من الميداليات الذهبية في مونديال 2019 إلى ست ميداليات.

واعتبر دريسل أن هذه التتويجات المتلاحقة «لا تأتي مصادفة»، بعدما أصبح أول سباح يتوج بست ذهبيات على الأقل في بطولتين للعالم، علماً أنه نال سبع ذهبيات في مونديال 2017.