شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة ودية لريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحق أتلتيكو مدريد غريمه الإسباني ريال مدريد (7-3) في مباراة ودية ضمن إطار «كأس الأبطال الدولية» في كرة القدم، أقر مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان بأنها كانت «سيئة» لفريقه.

وشهد اللقاء، الذي أقيم على ملعب «ميت لايف» في مدينة نيوجرزي الأمريكية، تسجيل المهاجم البرتغالي الجديد لأتلتيكو جواو فيليكس أول أهدافه بألوان فريق العاصمة الإسبانية، بينما كانت لزميله دييغو كوستا حصة الأسد بأربعة أهداف؛ بينها «هاتريك» في الشوط الأول.

وقال زيدان «لست قلقاً من الخسارة؛ لكن الأمر مؤلم. لا تلعب من أجل الخسارة؛ لكن لا يمكننا التطلع إلى الخلف، كانت مباراة سيئة والآن علينا التركيز على ما لم يجر على ما يرام، والتأكد من ألا يتكرر».

أضاف: «بدأنا المباراة بشكل ضعيف. في مباراة على أعلى مستوى كهذه، قدمنا بداية سيئة جداً. اللاعبون يدركون هذا تماماً»، مؤكداً أهمية عدم صرف الكثير من الوقت بالتحسر؛ لأن اللقاء مجرد «مباراة تحضيرية للموسم. كانوا أفضل منا في كل النواحي وهذا كل ما في الأمر».

وافتتح النجم البرتغالي الواعد جواو فيليكس أول أهدافه لمصلحة الفريق الإسباني، كما صنع تمريرتين حاسمتين.

وجاء هدف اللاعب البالغ 19 عاماً في الدقيقة الثامنة من المباراة؛ بعد تمريرة من ساول نيغيز، ليسجل هدفاً ثانياً لفريقه؛ بعدما كان دييغو كوستا قد افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى بعد تمريرة من البرتغالي.

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ورفع الأرجنتيني أنخل كوريا تقدم أتلتيكو إلى (3-صفر)؛ بالتسجيل من تسديدة قوية في مرمى حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا (19)، قبل أن ينهي كوستا الشوط الأول ب «هاتريك» وخماسية نظيفة لفريقه، بتسجيل هدف رابع في الدقيقة 28، وأضاف الخامس بركلة جزاء في الدقيقة 45، حصل عليها بنفسه؛ إثر عرقلة من إيسكو.

وواصل كوستا هز الشباك مطلع الشوط الثاني؛ إذ أضاف الهدف السادس لفريقه والرابع الشخصي بتمريرة حاسمة من فيليكس(51).

وبعد ثماني دقائق، قلص ناتشو مونريال الفارق إلى (1-6) بتمريرة من النجم البلجيكي الوافد حديثاً إلى الريال إدين هازار، ورفع أتلتيكو غلته إلى سبعة أهداف عبر فيتولو (70) بمجهود فردي، قبل أن يسجل ريال هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة عبر ركلة جزاء للفرنسي كريم بنزيمة (85) والإسباني خافيير هرنانديز كاريرا (89).

من جهتها، شنت الصحافة المدريدية هجوماً عنيفاً على ريال مدريد والمدرب زيدان، وكتبت صحيفة «ماركا»: «حاول زيدان إضفاء جوٍ من الهدوء بعد الديربي؛ إلا أن مسؤولي سانتياغو برنابيو وفوقهم المدريديستا، بدأوا بالتخوف حول مستقبل مشروعٍ لم تظهر ملامحه حتى الآن».

وتابعت «ماركا»: يتساءل المدريديستا: أين هي الثورة؟ عند استلام زيدان مقاليد الحكم كان أول ما قاله هو «سنقوم بتغيير بعض الأشياء»، بدت الرسالة كما لو أن هذا التغيير يعني فريقاً جديداً وتعاقدات كبيرة، لكن وبعد مرور 4 أشهر ما زلنا نرى نفس الفريق الذي أنهى الليجا متخلفاً بفارق 17 نقطة.

من جهته، قال الكابتن سيرخيو راموس: الشعور ليس جيداً؛ لكننا ما زلنا في البداية ولا تزال أمامنا مباريات لنصل للمستوى، لقد تعاملنا مع المباراة كمباراة ودية على عكس تعاملهم هم، النتيجة كبيرة جداً، يمكنك أن تخسر بطرق كثيرة؛ لكن ليس هكذا.