شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء بطلاً لمسابقة الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
توّج فريق الزوراء بلقب بطولة كأس العراق للمرة ال16 في تاريخه بعد فوزه على فريق الكهرباء بهدف واحد دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي في بغداد وبحضور جماهيري كبير ساند الزوراء بقوة وكان عاملاً مساعداً في تحقيق الفوز.
وقد سجل هدف الزوراء الوحيد اللاعب صفاء هادي في الدقيقة 85 بضربة رأس جميلة ارتقى لها من بين المدافعين والحارس ليضعها في المرمى.
وقدّم فريق الكهرباء مباراة كبيرة وتمكن من مجاراة الزوراء، وانقذ حارس مرمى الزوراء فريقه من هدف مؤكد في الدقائق الأخيرة بعد أن رد كرتين قويتين متتاليتين ببراعة.
من جانب آخر، عاد مدرب فريق القوة الجوية أيوب أوديشو إلى فريقه بعد أن اتفق مع ادارة النادي بشكل رسمي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وتعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة مع حارس المرمى المخضرم نور صبري، ليمثل فريقها الكروي في الموسم المقبل.
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