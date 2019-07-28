الإمارات بطلة العرب لشطرنج المراحل السنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الإمارات الوطني للشطرنج بلقب بطولة العرب الفردية للمراحل السنية التي نظمها الاتحاد العربي للعبة بقاعة النادي الملكي الأردني للشطرنج بالعاصمة الأردنية عمان، بعد فوزه

ب14 ميدالية ملونة منها 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، وقام الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد العربي والمسؤولين بالنادي الأردني بتتويج الأبطال بالميداليات في حفل ختام البطولة مساء أمس الأول.

ونجح لاعبونا ولاعباتنا في إحراز 5 ميداليات ذهبية جاءت عن طريق عمران الحوسني تحت 20 سنة وعمار السدراني تحت 16 سنة ووافية درويش فئة تحت 16 سنة إناث ولطيفة الدرمكي في فئة تحت 14 سنة إناث وراشد حسين الحمادي في فئة تحت 8 سنوات. (ص3)