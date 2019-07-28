منتخب الشباب يخسر أمام سلوفينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر منتخب الإمارات الوطني للشباب أمام نظيره منتخب سلوفينيا 1-3 في أولى التجارب الودية ل«الأبيض» ضمن معسكره الخارجي المقام في سلوفينيا، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا في فلسطين التي ستقام للفترة من 22 أغسطس/آب إلى الأول من سبتمبر/أيلول، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020.

سجل هدف منتخبنا خليفة يوسف في الدقيقة (86) من عمر اللقاء.

وأكد بدر أحمد مدير المنتخب أهمية المباريات الودية التي يخوضها المنتخب خلال هذه الفترة بغض النظر عن الفوز أو الخسارة، حيث إن الهدف هو مراقبة أداء كل لاعب ومجهوده في الملعب وتنفيذ اللاعبين لخطة وتعليمات المدرب ومعرفة النقاط السلبية والعمل على تصحيحها قبل المواجهات الرسمية.

ويستعد أبيض الشباب لخوض تجربته الودية الثانية يوم الخميس المقبل أمام نادي ديموزالي السلوفيني.