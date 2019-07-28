شكرا لقرائتكم خبر عن إنييستا يلعب ضد برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق أندرياس إنييستا لأول مرة ضد الفريق الكتالوني، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس بين برشلونة وفيسيل كوبي الياباني ضمن جولة بطل الدوري الإسباني الآسيوية.
وسجل البديل الشاب كارليس بيريز، هدفي اللقاء في الدقيقتين 59 و86. ويلعب إنييستا مع فيسيل كوبي منذ الموسم الماضي الذي انضم إليه قادماً من برشلونة الذي ترعرع في مدرسته الكروية «لاماسيا». وقال إنييستا إنه عاش لحظات غريبة واستثنائية، وتابع «عقب المباراة قمت بحمل شنطة كاملة أحمل فيها جميع قمصان لاعبي برشلونة وإهدائها إلى زملائي في الفريق الياباني، للاحتفاظ بهذه الذكرى، لقد حصلت على أكثر من 20 قميصاً».
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