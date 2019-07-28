«الفجيرة البحري» يشارك في بطولة العالم لزوارق المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يغادر البلاد صباح اليوم فريق نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية متوجهاً إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية للمشاركة في بطولة العالم للزوارق السريعة فئة الناشئين (فورمولا المستقبل) التي تقام في الفترة من 30 يوليو/‏ تموز الجاري وحتى الرابع من أغسطس/‏ آب المقبل بمشاركة 12 دولة من بينها الإمارات التي تعد البلد العربي الوحيد ضمن المونديال البحري.

وأكد أحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والمدير التنفيذي لمارينا الفجيرة ورئيس البعثة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر النادي، اكتمال كافة التحضيرات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للاعبين وأجهزتهم الفنية تمهيداً للمشاركة في البطولة وبما يمهد الطريق لنتائج إيجابية تمثل الرياضة الإماراتية بشكل مميز وتكون امتداداً لسلسلة النجاحات السابقة التي حققها أبطال الإمارات في مختلف المحافل الرياضية، معرباً عن شكره لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعايته لكافة الأحداث الرياضية التي تقام على أرض الإمارة، ومعرباً عن سعادته بأن تكون الفجيرة المدينة الأولى عربياً وآسيوياً التي حظيت باستضافة هذا الحدث العام الماضي لتؤكد أن الإمارات تظل دائماً سباقة وفي الطليعة فيما يتعلق بتنظيم كبريات الأحداث، لافتاً إلى الدعم الكبير الذي يوجه لكافة البطولات في مختلف المشاركات واهتمام القيادة الرشيدة بالجانب الرياضي والبحري إلى جانب تسخير الإمكانات لإنجاح الفعاليات والأحداث الرياضية، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة خلق جيل مميز للمستقبل من مرتادي السباقات البحرية، ومشيداً بالدور الهام والمؤثر لأكاديمية الفجيرة البحرية للناشئين وشركاء النجاح من الرعاة ووسائل الإعلام.

يذكر أن بطولة العالم لفورمولا المستقبل تضم 5 فئات عمرية على النحو التالي: فئة الدولفين للأعمار من 6 إلى 8 سنوات، والفئة الأولى من 8 إلى 9 سنوات، والثانية من 10 إلى 11 سنة، والثالثة من 12 إلى 13 سنة، والرابعة من 14 إلى 15 سنة، والخامسة من 16 إلى 18 سنة.